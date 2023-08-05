Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

IRAK'IN kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine giriliyor. Bu çerçevede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi. Arama tarama faaliyetleri çerçevesinde 10 bin 800 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 720 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 120 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 11 adet Doçka makineli tüfek namlusu, 8 adet el bombası, 1 adet Doçka makineli tüfek sehpası, 2 adet Doçka makineli tüfek gövdesi, 1 adet Doçka makineli tüfek yönlendirme kolu, 4 adet AK-47 piyade tüfeği el kundağı ele geçirildi.