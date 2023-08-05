PKK’nın mühimmatçısı nokta operasyonla etkisiz

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar genel kurye sorumlusu 'Agit Gever' kod adlı Yılmaz Bayram'ı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK/KCK'nın şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin kurucularından Yılmaz Bayram'ın, hendek olaylarında da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

KRİTİK GÖREVLERDEYDİ

MİT, PKK/KCK'nın Türkiye'de şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS'nin de kurucuları arasında yer alan Yılmaz Bayram'ın, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağladığı bilgisini edindi.

SİLAHLAR İMHA EDİLDİ

IRAK ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Yılmaz Bayam, hedef listesine dahil edildi. Saha ajanları vasıtasıyla terörist sıkı takibe alındı. SAHA ajanlarının Yılmaz Bayram'ın silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. MİT'in düzenlediği operasyonla 'Agit Gever' kod adlı Yılmaz Bayram, Sincar'da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.

HENDEK OLAYLARINDAN SORUMLU

YILMAZ Bayram; PKK/ KCK'nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011- 2016 yılları arasında yurt içinde Hakkari mücavirinde güvenlik güçlerine ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alıp Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibarıyla Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibarıyla tekrar Irak/Sincar'a geçerek, burada PKK/KCK-YBŞ sözde genel kurye sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.