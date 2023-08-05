Tarih ve doğanın buluşma noktası

Denizli, Ege Bölgesi'nin en çok ilgi gören turistik kentlerinden biridir. Her sene yerli ve yabancı on binlerce turistin uğrak noktası haline gelen Denizli, bünyesinde pek çok doğal, tarihi ve turistik alan bulundurur. Denizli'de görülmesi gereken doğal güzellikler arasında ise; Pamukkale Travertenleri, Kleopatra Havuzu (Antik Havuz), Bağbaşı Yaylası, Karahayıt Kaplıcaları, Çizmeli (Yenice) Kaplıcaları, Akköy Gölemezli Çamur Kaplıcaları, Honaz Dağı Milli Parkı, Çamlık Parkı, İncilipınar Parkı, Bağbaşı Kent Ormanı, Yeşildere Şelalesi (Ağlayan Kaya Şelalesi), Güney Şelalesi, Kaklık Mağarası, Işıklı Gölü, İnceğiz Kanyonu ve Tokalı Kanyonu yer almaktadır.

EŞSİZ TRAVERTENLER

Elbette Denizli'de gezilecek yerlerin en başında, kaplıcalar ve mineralli kaynak sularınca zengin olan bölgenin en ikonik doğal oluşumu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale Travertenleri geliyor. Türkiye'nin en ünlü doğal güzelliklerinden biri olan Pamukkale Travertenlerini, her yıl milyonlarca insanın ziyaret ediyor. Pamukkale Travertenleri, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alıyor. Kaynak sular ve traverten teraslı tepelerden oluşan Pamukkale Travertenleri, yaklaşık olarak bin senedir kaplıca olarak hizmet veriyor. Pamukkale Travertenleri, gerek görüntüsü gerek ise şifalı suları nedeniyle Denizli'de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

ŞİFA DAĞITAN HAVUZ

Bu güzel travetanların hemen bitişiğinde yer alan Hierapolis antik kenti içinde yer alan Kleopatra Havuzu'da (Antik Havuz) sağlık açısından oldukça önemlidir. Geçmişi Roma İmparatorluğu dönemine dayanan Kleopatra Havuzu, pek çok hastalığa şifa bulmak için kullanılmıştır. Kalp, felç, sinir ve damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi gelen Kleopatra Havuzu, sene boyunca binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk ve tek ufo müzesi olan Denizli Ufo Müzesi, ilk önce 2002 yılında İstanbul'da açılmıştır.

DENİZLİ UFO MÜZESİ

Ardından üç sene sonra Denizli'ye taşınan Denizli Ufo Müzesi, Denizli'de hizmet vermeye devam ediyor. Müze içerisinde, pek çok uzaylı, uzay gemisi maketi ve ufolarla ait hikayeler yer almaktadır. Müze aynı zamanda Avrupa'nın, Ortadoğu'nun ve Balkanlar'ın ilk Uluslararası Ufo Müzesi'dir. Uzayı seven herkes Türkiye'de eşi benzeri olmayan bu müthiş müzeyi mutlaka ziyaret etmeli.

TARİHİ KALEİÇİ ÇARŞISI

Denizli'nin ilk kurulduğu yer olarak tarih sahnesine çıkan Kaleiçi Çarşısı'nın yapım tarihi olarak 1243-1250 yılları olarak gösterilse de Laodikya'daki depremlerden kaçan halkın buralara yerleşerek depremlerden yıkılan kale ya da benzeri bir yapının malzemesiyle burayı tekrar inşa ettikleri ortaya çıkmıştır. Kaleiçi günümüzde Denizli'nin eski çarşılarındandır. Şu an burada tekstil, ayakkabı, bakır, demir ve el sanatları gibi ürünler satılarak vatandaşlara ve turistlere hizmet verilmektedir.

ATATÜRK EVİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

1984' te açılan Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi, Atatürk'ün kişisel eşyalarının olduğu tarihi bir binadır.

19. YY'DAN KALMA

Buram buram tarih kokan 19. yüzyıldan kalma bu tarihi binada, Atatürk'ün kişisel eşyalarının yanı sıra çeşitli etnografik eserleri de inceleme imkanını da bizlere sunmaktadır. tatürk Evi ve Etnografya Müzesi, pazartesi günleri hariç haftanın her günü ziyaret edilebilirsiniz. Son olarak müze, her gün sabah saat 08.30 ile akşamüstü 17.00 saatleri arasında açıktır ve hiçbir giriş kısıtlaması ya da giriş ücreti bulunmamaktadır.

ÇİVRİL TOKALI KANYONU

Yolu Denizli'ye düşen herkes Çivril Tokalı Kanyonu'nu mutlaka ama mutlaka uğramalıdır. Kocayayla çevresinden kaynaklanan sular bir araya gelerek Akçay'ı, Akdağ'ın Çivril yamaçlarındaki kaynaklardan gelen sular Karanlıkdere'yi oluşturmaktadır. Bu iki derenin birleştiği noktadan itibaren oluşmaya başlayan Çivril Tokalı Kanyonu, bir doğa harikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tokalı Kanyon'u üzerinde akan dere takip edilerek keyifli bir yürüyüş yapılabilir. Yürüyüş esnasında burada pek çok kartal yuvasını inceleyebilirsiniz. Yürüyüş yapmanın yanı sıra tırmanma, yüzme ve yürüyüş gibi çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz.

IŞIK GÖLÜ

Denizli Çivril Ovası üzerinde yer alan Işıklı Gölü Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile A Sınıfı Sulak Alan statüsüne alınmıştır. Göl, Büyük Menderes Nehri, Karanlık Dere ve Kuti Çayı ile beslenmektedir. Göl, su kuşları için de önemli bir yaşam ortamı oluşturmaktadır. Kuşların yanı sıra Akdağ'dan su içmeye gelen yaban domuzları ve geyikler de görebilirsiniz. Ayrıca günün her saati büyüleyici bir manzara sunan Işık Gölü özellikle gün batımında turuncu, sarı ve mavinin birbirine karışması ile bakmaya doyulamayacak bir manzarayı gözler önüne seriyor.