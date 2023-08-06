60 günde 29 bin 32 terör operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Manisa'yı ziyaret edip, çeşitli temaslarda bulundu. Programda, Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra AK Parti Manisa milletvekilleri, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve partililer yer aldı. Buradaki konuşmasında İçişleri Bakanlığı'nda 62'nci günü olduğunu vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya terör, siber suçlar, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin 60 günlük rakamları paylaştı.

148'İ PKK ÖRGÜTÜNDEN

YERLİKAYA, "Son 60 günde bölücü terör örgütü FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadelede kapsamında toplam 29 bin 32 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi, 540'ı tutuklandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 148'i bölücü terör örgütü, 22'si DEAŞ, 2'si aşırı sol terör örgütü mensubuydu. FETÖ'ye yönelik yapılan 1020 operasyonda da 254 kişi tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında ödeme, bilişim ve bahis suçları ile çevrimiçi çocuk müstehcenliğine karşı 168 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda da 219 kişi tutuklandı. Sanal devriyelerimiz 10 bin 722 suç unsuru paylaşım tespit ederken, suç gelirleri ile mücadele kapsamında, 662 milyon TL para ve mal varlığına el koyuldu" dedi.

DÜNKÜ OPERASYONDA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ÖTE yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz operasyonu kapsamında, dün sabah 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.