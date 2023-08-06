AB’den Türkiye’ye vize serbestisi için açıklama: Sonbaharda görüşülecek

Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilisi, "Türkiye'nin vize serbestisi meselesi sonbaharda görüşülecek. Bu tartışmanın sonucunu önceden tahmin edemeyiz. Türkiye, birçok ortak çıkar alanında aday ülke ve kilit ortak olmaya devam etmektedir" dedi.

TÜRKİYE-AB GİDİŞATI HAKKINDA AÇIKLAMA

Avrupa Birliği resmi kaynakları, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kısa vadede hangi adımların izleneceğini değerlendiren üst düzey AB yetkilisi, "Seçimlerden kısa bir süre sonra, haziran ayında Avrupa Konseyi, Yüksek Temsilciyi ve Komisyonu, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen araçlara ve seçeneklere dayanarak, AB-Türkiye ilişkilerinin gidişatı hakkında Avrupa Konseyi'ne bir rapor sunmaya davet etti stratejik ve ileriye dönük bir şekilde ilerlemek amacıyla. Bu rapor sonbaharda tartışılacak. Daha temmuz ayında dışişleri bakanları, AB'nin Türkiye ile yeniden ilişki kurması ve mevcut farklılıklar arasında köprü kurmaya çalışırken ortak çıkarlar üzerine inşa edilmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular" ifadelerini kullandı.