CHP’de genel başkanlık yarışına giren İmamoğlu ve Özel’e Sarıgül ayarı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, köşkünün özel mahzeninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırladığı ve Özel'le 'genel başkan adaylığı' pazarlığı yaptığı ileri sürüldü. CHP'den Erzincan milletvekili seçildikten sonra partisiyle birlikte CHP'ye katılan Mustafa Sarıgül'den iki isme de 'ayar' geldi.

Yeni Asır'a konuşan Sarıgül, "Oturun oturduğunuz yerde. Partiyi karıştırmayın. Genel Başkan arayışımız yok. Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı, bugün karşısında 'Bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz' diyecektiniz. Siz hangi çalışmayı yapmak istediniz de genel başkanımız engel oldu?" dedi.

DEĞİŞİM SAVAŞI BÜYÜYOR

CHP'de değişim savaşı büyüyor. "Değişim" A Takımı ile 'alternatif olağanüstü kurultay' planı yapıp Kılıçdaroğlu'na karşı imza ve dilekçe toplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahseninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırladı. Böke ve Özel'in aynı araçla giriş yaptığı köşkün, asla dinlenemeyen özel mahseninde yapılan görüşme 7 saat sürdü. İmamoğlu ile Böke'nin, Özgür Özel'i ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ

Özel'in Parti Meclisi'nde ciddi bir ağırlığı olduğu ve eğer ZOOM toplantısında olduğu gibi, Kılıçdaroğlu'na karşı aynı cephede buluşmaları halinde kurultayın yapılacağı kesin gibi. Özel de, toplantıda, "Köprüden önce son çıkışa geldik. Artık CHP için kritik virajdayız" dediği iddia edildi.

Selin Sayek Böke'nin, genel başkanlık isteyen İmamoğlu ve Özel'in ortak bir noktada buluşturmak için birçok teklifte bulunduğuna da dikkat çekildi. Toplantıdan sonra Özgür Özel bir televizyon kanalına bağlandı ve genel başkanlık için ısrarcı olacağını tekrarladı. Özel, "CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakârlık yapmaksa fedakârlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için genel başkanlığa talibim" dedi.

BU KAOS CHP'Yİ YIPRATIR

Partisiyle CHP'ye katılan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den ise hem İmamoğlu hem de Özgür Özel'e 'ayar' veren açıklamalar geldi. İki isme de "Oturun oturduğunuz yerde, partiyi karıştırmayın" diyen Sarıgül, "CHP içindeki genel merkeze muhalif olan kişiler toplantılar yapıp kamuoyuna sızdırıyor. Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP'mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var" diye konuştu.

HİÇ KİMSENİN HAKKI YOK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı olduğunu dile getiren Sarıgül, "Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı, bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki 'bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz' diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istediniz de genel başkanımız engel oldu?" ifadelerini kullandı. Sarıgül CHP'deki sürecin sonlanacağına dikkat çekerek "Vicdan koltuk kavgası yapanları yarı yolda bırakacaktır, vicdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmadan ben hiçbir şeyim diyenlerindir. Bakın Erzincan'da ben seçilmedim, CHP'nin kurumsal kimliği seçildi. Hiç kimsenin bu kimliği yıpratmaya hakkı yoktur" dedi.

'ADAYIM DİYEN İSTİFA ETMELİ'

ÖZGÜR Özel'in katıldığı bir televizyonda, "Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim" şeklindeki sözünü de değerlendiren Sarıgül, Özel'i hedef aldı. Galatasaray yöneticisiyken, 1989 yılındaki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığının gündeme gelmesinin hemen ardından görevinden istifa ettiğini hatırlatan Sarıgül, o dönem kulüp başkanı olan Faruk Süren ile arasında geçen anıyı anlattı. Sarıgül, Bülent Ecevit'in teklifinin ardından o dönem Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren'e istifa edeceğini belirttiğini ancak Süren'in itiraz ettiğini anımsatarak şunları söyledi: "Ben DSP adayı olarak Şişli adayıyım. Galatasaray kimliğini kullanarak bu çalışmayı yapmam. Etik olan benim Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmemdir dedim. Yani etik olan kural birisi 'adayım' diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı. CHP'de görev yapan herkesin bunu yapma hakkı vardır. Ama bunun da bir nezaketi, zerafeti ve etik kuralları vardır."