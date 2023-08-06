İngiliz medyası: Türkiye’yi ve Fidan’ı ciddiye alın

UZUN yıllar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra yeni kabinenin kurulmasıyla Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Hakan Fidan, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak İngiltere merkezli Middle East Eye'ın kurucu ortağı ve genel yayın yönetmeni olan David Hearst, "Türkiye'nin dışişleri bakanı yeni dünya düzenini nasıl şekillendirebilir?" başlıklı yazı kaleme aldı.

FİDAN'IN MİT'i profesyonel, güvenilir ve başarılı bir kurum haline getirdiğini, teşkilatı yeni tehditlere uyum sağlayan bir organizasyon olarak yeniden kurduğunu söyleyen Hearst, "Fidan'ın sırrı kendisini devletin sadece hizmetkarı olarak değil, koruyucusu olarak görmesi. Dışişleri Bakanlığı'na geçmeden önce de MİT'in elinde çatışma bölgelerinden bazı önemli dosyalar vardı. Ermenistan ile son mücadelesinde Azerbaycan'ın zaferini sağlayan teşkilat oldu. Libya'da Rus paralı asker grubu Wagner ve darbeci general Halife Hafter'e karşı Türkiye'nin başarılı adımlarını belirledi. Ukrayna ile Rusya arasında artık geçersiz olan tahıl anlaşmasını ve sayısız esir değişimini müzakere etti" dedi.

"FİDAN'IN EN ZORLU GÖREVİ"

HEARST, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsan haklarını en ciddi şekilde ihlal edenler kurtarma paketleri ve silah satışları ile ödüllendiriliyor. Bu durum incelik, zeka ve bilgiyi dinleyip değerlendirebilme yeteneği gerektiriyor. Kişisel ilişkileri kurmak için zaman harcamış ve şimdi dış politikayı uygulama imkanına sahip birisini gerektiriyor. Dış politikaya ses ve şekil verme yeteneğine sahip bir zeka gerektiriyor. Türkiye Dışişleri Bakanı bu özellikleri taşıyor. Diğer mevkidaşlarının onu ve Türkiye'yi ciddiye almasında fayda var."