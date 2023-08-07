LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı! LGS 2. nakil tercih sonucu sorgulama ekranı...

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!
MEB LGS nakil ve yerleştire takvimine göre;
Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24 - 28 Temmuz tarihleri arasında yapıldı ve 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklandı. İkinci nakil için 3. tercih başvuruları ise 31 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında alındı, sonuçlar 7 Ağustos'ta erişime açıldı.
MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak.
31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.
NAKİL KOMİSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nakil komisyonuna başvurabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek gerekecek. İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında veli ve öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı olacak.
Komisyona başvuran veli ve öğrencilerin dilekçeleri gerekli rehberlik ve kontroller yapıldıktan sonra komisyon üyelerince teslim alınıp gün sonunda hazırlanacak excel tablosunda gruplandırılacak.
Veli ve öğrencilerin kontenjanı bulunan okullardan 3 tercih yapması sağlanacak. Belirtilen tarihler arasında alınan başvurular tamamlandıktan sonra okulların kontenjanları da dikkate alınarak öğrencilerin ortaokul başarı puanına göre yerleştirmeler yapılacak.
LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2023-2024?
LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak. Bu sürecin ardından kayıt dönemi başlayacak.
Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.
Ancak lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.