LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı! LGS 2. nakil tercih sonucu sorgulama ekranı...

Veli ve öğrencilerin kontenjanı bulunan okullardan 3 tercih yapması sağlanacak. Belirtilen tarihler arasında alınan başvurular tamamlandıktan sonra okulların kontenjanları da dikkate alınarak öğrencilerin ortaokul başarı puanına göre yerleştirmeler yapılacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2023-2024?

LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak. Bu sürecin ardından kayıt dönemi başlayacak.

Lise tercihleri sonucuna göre okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılıyor.

Ancak lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından resmi bir açıklama henüz gelmedi.