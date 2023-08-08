10 bin 194 sürücüye para cezası kesildi

İzmir'de polisin sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 194 sürücüye cezai işlem uygulandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik timleri, kazaların önlenmesi amacıyla kontrollerini sürdürüyor. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve kent içinde Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde 31 Temmuz-08 Ağustos tarihleri arasında 100 bin 424 araç denetlendi. Ekipler, alkol, radarla hız ve diğer trafik denetimleri esnasında ise 10 bin 194 sürücüye para cezası uygulandı.