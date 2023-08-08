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Bakkal, 14 yaşındaki çocuğu bıçakladı

MURAT ŞENBAKLAVACI
Bakkal, 14 yaşındaki çocuğu bıçakladı
Afyonkarahisar'da yaşanan bıçaklı kavgada 65 yaşındaki bakkal, kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürdüğü 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Sinanpaşa ilçesi Çobanözü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, B.B. (14) isimli çocuk henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bakkal dükkanı işleten S.K.'nın (65) yanına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada S.K., B.B.'yi göğsünden 3 bıçak darbesi ile yaraladı. Ağır yaralanan B.B., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri S.K.'yı olayda kullandığı bıçak ile gözaltına aldı.
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