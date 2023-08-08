Kabine toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddelerini Tahıl Koridoru'nun geleceği, düzensiz göçle mücadele, ekonomideki son gelişmeler ve kamuda toplu sözleşme görüşmeleri oluşturdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Kocaeli Derince Limanı mevkiinde meydana gelen patlama nedeniyle yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemiz için eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyoruz. Ne zaman atağa kalksak, bin yıllık kardeşliğimize kast edildiğini görüyoruz. Gezi olaylarında 15 Temmuz hainliğine kadar birçok olayı akamete uğrattık. Milletimiz adım adım Türkiye Yüzyılı'na ilerlemiştir. Artık kimse bu oyunlara gelmiyor. Bunun son örneklerinden biri Kemerköy Termik Santrali ile ilgili çalışmaları engelleme gayretleridir. Bu santral ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlıyordu. Özelleştirme sonrası verimi yüzde 50'den fazla arttı. Yürütülen kampanyaları ağaç sevgisi veya çevre hassasiyetiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir. Biz çevreci görünümlü marjinallere bakmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Çünkü bunların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Buradan ana muhalefet liderine sesleniyorum. Muğla Belediyesi onların yönetiminde. Bugüne kadar ne kadar ağaç diktiniz? Çıkın açıklayın. Bir tane ağaç diktik diyemezler. Biz AK Parti olarak milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık.

MUHALEFETE SEÇİM TEPKİSİ

Buradan bir kez daha sesleniyorum. Başaramadınız, başaramayacaksınız. Geçici sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek, fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır. Hiçbir program ortaya koymadan sadece insanlarımızın dertlerini istismar ederek, rüyalara dalanlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet sandıkta tescil eden iradeyi kabul etmiyor. Türkiye'nin en büyük talihsizliği, iş bilmez muhalefete sahip olmasıdır. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan olmadık. Bizim görevimiz insanımızın eleştirdiği hususları en aza indirip onun övgüsüne mazhar olacak eser ve hizmetleri çoğaltmaktır.

ENFLASYONU YİNE BİZ İNDİRECEĞİZ

"BUGÜN çok tartışılan enflasyon konusunda en büyük başarı bizim dönemimize aittir" diyen Başkan Erdoğan. sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Biz Türkiye'nin sadece güncel çok eskilerden gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bunu yüzde 6'lara kadar düşüren de biz olduk. Yükselen enflasyonu tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz. Bu süreçte asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Biri istihdam biri de büyümedir. Türkiye Yüzyılını da bu anlayış üzerinden inşa ediyoruz. Ülkesinin kalkınması için emek veren herkese sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar olabilir. İçerde yaşadığımız badireler ve küresel sorunların açtığı sıkıntılar gelip geçicidir. Türkiye'nin potansiyeli geçmişle mukayese edemeyecek kadar büyüktür. Bu kritik dönemde hep birlikte yapmamız gereken şey milletin ortak geleceğini, çocuklarımızın geleceğini küçük menfaatlerimizin önüne koymaktır."