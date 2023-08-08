‘Belediyelerdeki zillet gölgesi kaldırılmalı’

9 Ağustos'ta başlayacak ilçe kongrelerine ilişkin mesaj yayımladı. Bahçeli, "14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri milli iradenin seçimiyle tezahür etmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılının ilk ve muktedir adımı atılmıştır. MHP ve Cumhur İttifakı bahse konu seçimlerde muvaffak olmuş, Türk milleti zillet ve hezimet siyasetine geçit vermemiştir" dedi.

SERPİLME VE YÜKSELME DÖNEMİ

"Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muazzam bir serpilme ve yükselme dönemine geçiş sağlamıştır. Cumhur İttifakı da Türk-İslam asırlarının emanetlerini devralmıştır" diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefet partileri 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğramakla kalmamış, çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünde zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. Cumhurun 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır ve MHP Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemeliyiz. Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz."

'DİYAR DİYAR ÇALIŞMAYA DEVAM'

PERÇİNLENMİŞ birlik ve kardeşlik ruhuyla 31 Mart 2024 seçimlerine hazırlanacaklarını söyleyen Bahçeli, "Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında tam bir uyumun sağlanması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi