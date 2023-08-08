Ekrem İmamoğlu’nun Rumeli Hisarı pazarlıkları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahzeninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırlamış.

Köşkün sağır odasındaki görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun kuşatılması, olağanüstü kurultayın toplatılması ve yerine kimin genel başkan yapılacağı konuşulmuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi için köşke çevirdiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi yapının restorasyonu için 20 milyon 39 bin lira harcadığı ortaya çıkmıştı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Rumeli Hisarı Köşkü'ne yapılan harcamaları açıklamıştı. İşte bu köşke, Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik çok sayıda gizli (TOP SECRET) görüşme ve pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan ve Kılıçdaroğlu'nun sağ kolları sanılan isimlerin de katıldığı gizli ZOOM toplantısının sızmasından sonra ikinci bir sızma olayı daha vuku buldu;

Ekrem İmamoğlu'nun Rumeli Hisarı'ndaki köşkünün mahzeninde yapılan pazarlık gündeme düştü.

SAĞIR ODADA GÖRÜŞME

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşkün mahzeninde Selin Sayek Böke ve Özgür Özel'i ağırlamış.

Böke ve Özel'in aynı araçla giriş yaptığı köşkün, sağır odasında yapılan görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun kuşatılması, olağanüstü kurultayın toplatılması ve yerine kimin genel başkan yapılacağı konuşulmuş.

İmamoğlu ile Böke'nin, Özgür Özel'i ikna etmek için büyük çaba sarf ettiği iddia ediliyor.

EMANETÇİLİK TEKLİFİ

Mahzendeki sağır odada yapılan pazarlıkta Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'e olağanüstü veya Kasım başında yapılması muhtemel kurultaylarda 'Seni genel başkan seçtirelim. Ben de İstanbul belediye seçimlerini kazanıp gelince genel başkanlığı bana bırak. Teşkilat başkanı olarak genel başkan vekilim ol' dediği fısıldanıyor. Yani emanetçi genel başkanlık teklifi.

Özgür Özel de 'Ben genel başkan olayım, sen belediye başkanı ol. 2028 seçimlerinde de CHP'nin başında ben, sen de banko cumhurbaşkanı adayı ol. Cumhurbaşkanlığı seçimini birlikte organize edelim' ısrarını sürdürmüş.

'SONRA ÖNÜNÜ AÇARIZ'

Selin Sayek Böke, genel başkanlık isteyen İmamoğlu ve Özel'i ortak bir noktada buluşturmak için çok uğraşmış ama olmamış. O günden sonra Ekrem İmamoğlu bir başka emanetçi genel başkan aramaya başlamış. Derin ağabeyler gelince fırsatı yakalayan İmamoğlu, Murat Karayalçın'a sarılmış. Ağır ağabeylerin 'genel başkanlık işini yerel seçim sonrasına bırak, İstanbul adayı ol ve kazan. Sonra önünü açarız' taktiklerine karşı Ekrem İmamoğlu, emanetçi genel başkanlığı teklif etmiş.

Karayalçın'ın emanetçi genel başkanlığı konusu bu görüşme üzerine gelişmiş. Karayalçın çıktığı TV ekranlarında, "Kılıçdaroğlu da kabul ederse, yerel seçimler sonrasına kadar genel başkan olurum, İstanbul'u kazanmak çok önemli' açıklaması yaptığı belirtiliyor.

AMERİKAN SOLCUSU BÖKE

Sızdırılan ZOOM toplantısının kayıtlarında fazla konuşulmayan önemli bir konu daha var. Meşhur IMF'çi Selin Sayek Böke ile ilgili manidar bir açıklamayı Ekrem İmamoğlu yapıyor. Diyor ki: "Selin Hanım, Amerika'dan gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapılacak. Biz de ZOOM'da onu yürütüyoruz.

Bugün de öyle bir çalışmanın içinde Selin Hanım. Yaptığımız işin böyle aşamaları var." Bilindiği gibi Selin Hanım merhum Kemal Derviş'in ekibinden. Dünya Bankası ve IMF Washington Ofisi'nde çalıştı. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden "Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü" almış bir isim. Kılıçdaroğlu'nun ağır topu, meşhur IMF'çi Faik Öztrak ile beraber çalışıyordu. Selin Sayek Böke, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinden bir isim olarak 2014'ten itibaren CHP Parti Meclisi'nde, 2015'ten beri İzmir Milletvekili ve önce Parti Sözcüsü yapıldı. Selin Hanım, Kılıçdaroğlu'na karşı 'Amerikan solculuğu' içerikli bir programla çıktı, kaybetti.

Buna rağmen, Kılıçdaroğlu Selin Hanım'ı 2020 kurultayında yine yanına aldı, genel sekreter yaptı.

Nereden nereye?

Almancı olarak bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme yolunda, IMF'çi-Amerikan solcusu- Selin Hanım ile İmamoğlu ortak çalışıyor. Amerikalara gidip gelerek Kılıçdaroğlu'nu devireceklerini sanıyorlar.

İSTANBUL KAPIŞMALARI

CHP'nin ilçe kongreleri başladı. Kemalciler ve Ekremciler önceki gün (6 Ağustos) Ataşehir ve Zeytinburnu'nda sandık başına giderek ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere karşı karşıya geldi.

SONUÇ

KEMAL Kılıçdaroğlu'nu devireceğini hayal eden Ekrem İmamoğlu'nun 10 Ağustos deklarasyonu bekleniyor.

'Genel Başkan adayıyım' mı? diyecek yoksa tornistan yapıp İstanbul Belediye Başkan adayı mı olacak? Hep beraber göreceğiz.

Siyasi kulislere göre İmamoğlu'nun tornistanı yüzde 80, genel başkanlık adaylığı yüzde 20.

Büyük restleşme 21 Mart 2024 sonrası...

DEĞİŞİMCİLER PERİŞAN

İstanbul'da delege seçimi büyük oranda sonuçlandı.

Kurultaya en çok delege gönderen kentte, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen listeler öne çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler:

Beylikdüzü, Silivri, Tuzla, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu'nda mahallelerin büyük bir kısmında kendilerine yakın delegeleri sandıktan çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar:

Avcılar, Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bağcılar, Pendik, Ataşehir, Arnavutköy, Çekmeköy, Sancaktepe, Şişli, Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi, Bayrampaşa, Kadıköy, Esenyurt, Eyüp, Ümraniye ve Beykoz'da başarı kazandı.

Maltepe, Çatalca ve Üsküdar'da ise mahalle delege seçimlerinde kimse birbirine ağırlık sağlayamadı. İlçe başkan adayları ortaya çıkınca durum netlik kazanacak.