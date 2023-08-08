Eris virüsü nedir? Eris virüsü belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan yeni virüsün adı Eris olarak duyuruldu. Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte Eris virüsü ile ilgili merak edilenler...
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan yeni virüsün adı Eris olarak duyuruldu. Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte Eris virüsü ile ilgili merak edilenler...
ERİS VİRÜSÜ NEDİR?
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, kötü hava koşulları ve bağışıklığın zayıflamasıyla birlikte hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.
ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Boğaz ağrısı,
Burun akması,
Burun tıkanıklığı,
Hapşırma,
Kuru öksürük,
Baş ağrısı,
Islak öksürük,
Boğuk ses,
Kas ağrıları,
Değişik koku alma.
ERİS VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?
Eris, şimdiden Asya'daki COVID vakalarının yaklaşık yüzde 20'sini, Avrupa'dakilerin yüzde 10'unu ve Kuzey Amerika'dakilerin de yüzde 7'sini oluşturuyor.
İsrail de yeni varyanttan etkilenenler arasında. Yetkililer, 24 Temmuz itibarıyla İsrail'deki en az 18 vakada bu varyantın tespit edildiğini söylüyor.
Dünya genelinde ise toplam 36 ülkede 2 binden fazla vakadan bu varyant sorumlu.
ERİS VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Varyantın Türkiye'de görülüp görülmediğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.