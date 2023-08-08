Fransız sömürgesine karşı Türk bayrakları açtılar

NİJER'DE 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) askeri cuntaya verdiği 1 haftalık süre doldu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri bir operasyon başlatmadı. Öte yandan Fransız Büyükelçiliği'ni basan ve Fransa karşıtı gösterilerine devam eden Nijerli sömürge karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı.

NİJER Vatanı Koruma Ulusal Konseyi Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer hava sahasının kapatıldığını duyurdu. Hava sahasının kapatılması üzerine THY, yeni bir rota belirleyerek Pointe Noire ve Lagos uçuşlarında kullandığı Nijer Hava sahasını kullanmadı.