Muğla’nın ilk turistik havaalanı 42 yaşında

Türkiye'nin ilk turistik havalimanı olarak kabul edilen Muğla Dalaman Havalimanı'nın açılışının üzerinden 42 yıl geçti. Yapımına 1976 yılında başlanan Dalaman Havalimanı, 8 Ağustos 1981'de hizmete açıldı. Cumhuriyet Dönemi'nde ilk sivil havacılık girişimlerinin yapıldığı Muğla'da, Dalaman Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle yöre turizmi hızla gelişmeye başladı. Turistik alanlara yakın konumundan dolayı stratejik öneme sahip Dalaman Havalimanı, özellikle yaz aylarında farklı ülkelerden gelen turistlerin taleplerini karşılarken turizm sektörünün gelişmesine ve ekonomik büyümeye katkı sağlamaya devam ediyor.