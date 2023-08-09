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Altınyol’da her an bir kaza yaşanabilir

METİN BURMALI
Altınyol’da her an bir kaza yaşanabilir
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki sahile özellikle akşam saatlerinde hava almaya ya da mangal yakmaya gelen vatandaşların araçlarını kentin en işlek caddelerinden Altınyol'a bıraktığına dikkat çeken vatandaşlar, burada her an kaza olabileceğini söyledi. Trafik ekiplerinin bir an önce önlem alması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Altınyol'un en sağ şeridi akşamları uzun araç parkları ile dikkat çekiyor. Burası kentin en işlek yollarından biri. Burada sürücüler kontrolsüz bir şekilde araçlarını yol kenarına bırakıyor. En kısa sürede bir önlem alınmazsa burada büyük bir kaza olabilir" dedi.
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