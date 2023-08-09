Çandarlı yolları golf sahasına döndü

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı turizm cenneti Çandarlı Mahallesi'ndeki yollar, golf sahalarını aratmadı. Cadde ve sokakların adeta köstebek yuvası gibi olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Şehrin girişine 'Çandarlı Golf Turnuvası'na Hoş geldiniz' diye bir yazı asılırsa belki Dikili Belediyesi harekete geçer" diye isyan etti Dikili Belediyesi'nin yaz sezonuna hazırlanmamasını eleştiren vatandaşlar, turizm kentine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki çukurlardan şikayetçi oldu. Yerli ve yabancı turistlerin Dikili ve Çandarlı'ya geldiklerinde derin çukurlu yollarla karşılaştıklarını aktaran vatandaşlar, özellikle Çandarlı'dan Denizköy istikametine doğru giden sahil şeridinin adeta köstebek yuvasına döndüğünü iddia etti. Tepki için ilginç bir karar aldıklarını da sosyal medyadan duyuran vatandaşlar, "Öyle bir yer var ki Piri Reis tesisine doğru vatandaş çukura girmemek için canını tehlikeye atıp aniden diğer şeride geçiyor. Bir tek çukur da değil, sadece 200 metrede 4 tane devasa çukur var. Biz bu çukurları görüyoruz, belediye personeli de eğer çöp toplamaya geliyorsa onlar da görüyor. Bu çukurlar bir aylık iki aylık çukur değil yıllanmış çukurlar, niye yapılmıyor bunlar? Bu çukurlar yapılmayacaksa, Çandarlı girişine büyük bir pankart asacağız. 'Çandarlı Golf Turnuvası'na hoş geldiniz' diye... Belki o zaman yaparlar" dedi.