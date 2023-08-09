Sözde çevrecilerin karalama kampanyaları

PKK/KCK terör örgütünün kamuoyunda orman yangınları eylemlerini üstlendiği alt yapılanması 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı yapıdan sorumlu değilmiş gibi doğa savunuculuğuna soyunan PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticisi Duran Kalkan, 'Akbelen' üzerinden yeni bir gezi provokasyonuna soyundu. "Akbelen'de büyük bir direniş var. Selamlıyoruz. Direndiler, önemli direnişlerden Gezi de ormanı, ağacı korumakla başladı" diyen terörist elebaşı Duran Kalkan Akbelen'deki kirli oyunu gözler önüne serdi.

41 EYLEMCİ GÖZALTINDA

Öte yandan, Muğla Akbelen'de 15 gündür yasa dışı eylem yapan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren eylemcilerin suç dosyası hayli kabarık çıktı. 24 Temmuz'dan bu yana aşırı sol terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen ve bölgeye gelen vatandaşları provoke ettikleri de gözlenen toplam 41 kişinin, Gezi olaylarından sonra Kaz Dağları ve Cerattepe'de de var oldukları ve adeta terör örgütlerinin kadrolu eylemcileri oldukları ortaya çıktı Akbelen'de 15 gündür yasa dışı eylem yapan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren eylemcilerin suç dosyası dikkatleri çekiyor. Bazılarının silahlı terör örgütü DHKP/C, MLKP üyesi olmanın dışında terör örgütü propagandası yapma, yasadışı toplantı, gösteri ve yürüyüşlere katılma ve çocuk istismarı, uyuşturucu, tehdit, halkın kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi gibi suçlardan 70 ayrı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKBELENLİLERE TEHDİT...

Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığını öne süren eylemci bir grup, dün gerçekleşen CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Buradaki konuşmasının tamamını Akbelen'e ayıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha protestolara destek mesajı verdi. Konuşmasının sonunda Meclis'te yapılan Akbelen görüşmelerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, açık açık Akbelenlileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu, "Eğer, 'Hayır' diyenlere oy verirseniz iki elim yakanızda olur" diye konuştu.

ÖZEL HABER