Türkiye en güçlü silahını test edecek

Edirne-Giresun arasında 850 km'lik bir alanda NAVTEX/NOTAM ilan edildi. NOTAM kararının SİPER Hava Savunma Sistemi'nin Karadeniz'de testi için yapıldığı tahmin ediliyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli hava savunma sistemi Hisar-U için Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi'nin Ağustos ayının ilk yarısında sistemin atış testini yapması bekleniyor.

Türkiye'nin uzun menzilli balistik füzelere ve havadan gelecek tehditlere karşı "Uzun Menzilli Yüksek İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi" olacak olan ve Roketsan-ASELSAN-TÜ- BİTAK SAGE iş ortaklığında geliştirilen SİPER'in (Hİ- SAR-U) envantere girmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son teknoloji kullanılarak geliştirilen Siper, test için 800 km'lik radar hattında Trakya'dan Giresun'a doğru fırlatılacak ve hedefini imha edecek.