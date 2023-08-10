Akbelen’de yaygara Bornova’da katliam

Muğla Akbelen'deki gündemden düşmeyen olaylarda provokatörler, sözde çevre hassasiyetiyle maden çalışmalarına taş koymak istiyor. Ormanlık alanı koruma bahanesiyle sahneye çıkan eylemciler, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyor. Güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve gözaltına alınanların büyükşehirlerden gelmeleri de dikkat çekici bir ayrıntı oldu.

CHP SİYASİ RANTA ÇEVİRDİ

Provokatör gruplara tepki gösteren bölge halkı ise her fırsatta, "Dışarıdan gelen yabancılar bu işi karıştırıyor. Eylemcilerin arasında köylü yok" diye haklı tepkilerini dile getirdi. Yaşananları fırsat bilen CHP ise olayı adeta siyasi ranta çevirdi. CHP'li Mahmut Tanal bölgede Türk askerine 'Eşkıya' dedi. Kılıçdaroğlu da Akbelen'e gitti ancak köylülerden yüz bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı.

İzmir Bornova'da bir site önündeki yolun genişletilmesi için parktaki 9 ağaç, Bornova Belediyesi ekipleri tarafından kesildi. Mahalleli, daha önce de ağaç kesildiğini belirterek tepki gösterdi. Bir iki gün önce CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akbelen'de algı operasyonu yaparken İzmir'de CHP'li belediye tarafından yapılan katliam gerçek niyetleri ortaya koydu.

"HANİ NEREDELER?"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Bornova Belediyesi'nin 'yol genişletme' amacıyla gerçekleştirdiği ağaç katliamına isyan etti. Zeytin ağaçlarının da kesildiği skandala ilişkin bölgede incelemede bulunan Çankırı, "Mesele gerçekten ağaç olsaydı yaygara takımını burada da görebilirdik. Hani neredeler?" diye tepki gösterdi.