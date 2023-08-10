Sakız anavatanı Çeşme’ye döndü

Bitkilerin Profesörü olarak bilinen Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İzmir Çeşme'nin ünlü doğal ürünü olan 'Sakız'ı mercek altına aldı. Sakız'ın tarihi gelişimiyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Sakız, tarih boyunca farklı kültürlerde de kullanılmıştır. Özellikle antik çağlarda, ağaç reçinesi veya doğal sakız, çiğneme amacıyla kullanılmıştır" dedi.

M.Ö. 5. YY'A DAYANIYOR

Prof. Dr. Karabulut Sakız'ın tahinin Milattan önce 5. Yüzyıla dayandığını vurgulayarak, "Yunanlar, birçok farklı ağaç türünden elde edilen 'Mastiche' adlı bir sakız türünü tüketmişlerdir. Bu tür sakız, özellikle Arap Yarımadası ve Orta Doğu'da yaygın olarak kullanılmıştır. Antik çağlarda, çeşitli ağaçlardan elde edilen doğal sakızlar kullanılmıştır. Ülkemizde, özellikle Mardin, Siirt, Şanlıurfa, İzmir Çeşme gibi illerde doğal olarak sakız ağacı bulunur ve bu bölgelerde geleneksel olarak sakız üretimi yapılır" şeklinde konuştu.

RUMLAR AĞAÇLARI KESMİŞ

İzmir Çeşme'nin Sakız yetiştiriciliğinde önemli bir payının olduğunu vurgulayan Karabulut, "Mübadele yıllarında Rumlar İzmir'in Çeşme ilçesini terk ederken Sakız ağaçlarını kesmişler. Çeşme'de sakız ağacı unutulmaya yüz tutmuş. Şimdilerde ise sakız ağacı tekrar dikilmeye başlanmıştır. Sakız ağacı Çeşme'ye anavatanına dönmüştür" diye konuştu.