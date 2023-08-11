"6,5 milyon konutu hızla dönüştüreceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile 'Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiğini hatırlatarak, "Tespitlerimize göre Maraş'ın neredeyse 3'te 1'i oturulamaz hale gelmişti. Şehrimizde yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 418'dir. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken; diğer taraftan evleri, iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık. 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulumu yapılmıştır" dedi.

'TAKOZ ZİHNİYETE RAĞMEN'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3,3 milyon konutun inşasını sağladıklarını kaydederek, "Sevgili Maraşlılar, son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık namına ne yaptıysak, bu takoz zihniyete rağmen yaptık. Türkiye genelinde 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremlere çok daha hazırlıklı hale gelecektir" şeklinde konuştu.

"Canlı bağlantıyla temelini atacağımız kentsel dönüşüm projeleri bu vizyonumuzun bir parçası olarak görüyorum" diye konuşan Başkan Erdoğan, "Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve hayırseverlerimizin eli ile Kahramanmaraş merkezde 3 noktada, Pazarcık ilçesinde 2 köyde, Tükroğlu ilçesinde 2 köyde, Pazarcık'ta küçük sanayi sitesi olmak üzere 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Toplamda 9 bin 74 konut ile 231 iş yeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecektir. TOBB, Cem Avcı Wow otellerine ve Galatasaray Spor Kulübü'ne bu anlamlı destekleri nedeniyle şahsım, milletim ve ülkem adına teşekkür ediyorum" dedi.

'85 MİLYONU BUNLARIN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ'

ERDOĞAN, muhalefetin afetzedelere zulmettiklerini belirterek, "Ne deprem bölgesini ne 85 milyonu bunların insafına asla bırakmayacağız" diye konuştu. Erdoğan, "Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs'tan sonra gördük.14 Mayıs öncesinde millete bedava ev vaat ediyorlardı. 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Sırf oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize olmadık hakaretleri yaptılar. Depremde her şeyini kaybetmiş yüreği yaralı insanlarımızı necis dilleri ile hedef aldılar. Daha bunun gibi yıllar boyu utançla hatırlanacak pek çok edepsizliği hoyratlığı ve ahlaksızlığı sergilemekten hicap duymadılar" dedi.