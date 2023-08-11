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Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için mesaj yayınlandı. Erdoğan mesajında "Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için mesaj yayınlandı. Erdoğan mesajında "Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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