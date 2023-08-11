  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem DGS sınav sonuçları açıklandı! 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

DGS sınav sonuçları açıklandı! 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 16 Temmuz pazar günü gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. İki yıllık bölümlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler sonuçlarını ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayabiliyor. Peki DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2023 DGS sonuç sorgulama ekranı ve DGS tercihlerine ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen düzenlenen DGS sonuçları bugün açıklandı.

DGS sınav sonuçları açıklandı! 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz tarihinde uygulandı.

ÖSYM açıklamasına göre DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 (bugün) açıklandı.

DGS sınav sonuçları açıklandı! 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

DGS sınav sonuçları açıklandı! 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Ancak DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

DGS sınav sonuçları açıklandı! 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

DGS sınav sonuçları açıklandı! 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

2022 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2023 yılında ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA