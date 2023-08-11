DGS sınav sonuçları açıklandı! 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen düzenlenen DGS sonuçları bugün açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen düzenlenen DGS sonuçları bugün açıklandı.
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz tarihinde uygulandı.
ÖSYM açıklamasına göre DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 (bugün) açıklandı.
DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.
2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Ancak DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.
2022 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2023 yılında ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor.