O hainler etkisiz

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.

'KAYNAĞINDA YOK ETME'

Aktürk şu bilgileri paylaştı: "PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 53 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.338'e ulaşmıştır. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 586 terörist etkisiz hâle getirilmiştir."

2'Sİ ŞIRNAK 4'Ü IRAK

Öte yandan Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar kapsamında önceki gün 6 askerimizin şehit olduğu hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK'lı terörist dün etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise dün Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 6 ŞEHİT

IRAK'IN kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 asker şehit oldu. Terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer (28), Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale (27), Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Uzman Çavuş Kemal Özek (26) ve Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir (30) şehit oldu. Şehitlerden Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek ve Diyarbakırlı Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, dün memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 6 kahraman Türk askerinin şehit edildiği Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi terörden temizlenene kadar operasyonların süreceğini bildirdi.