Kooperatif bahane rant vurgunu şahane

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle inşaatı mühürlenen kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili skandallar bitmiyor. Şimdi de buradaki etaplardan birinin daha önce kooperatif başkanlığını yapan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yakın arkadaşı olan İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın ilginç ilişkileri ortaya çıktı.

HİSSELER ŞAROĞLU'NA GİTTİ

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İZBETON ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı Örnekköy İş İnsanları Kooperatifi arasında imzalanan sözleşmeyi açıklayarak, flaş iddialarda bulundu. Kooperatifin aldığı işi Aslanoğlu'nun yardımcısı Dilek Coşkun'un şirketine pasladığını, Coşkun'un ise şirketin belli yüzdesinin hissesini bir belediye başkan yardımcısının eşi olan ve CHP Tunceli eski

Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'na devrettiği kaydetti.

Sözkonusu belediye başkan yardımcısının ise Bayraklı Belediyesi'nde Tülay Şaroğlu olduğu ifade edildi. Hızal, protokoldeki fiyat farkı maddesinin ise 1'e 100 kazandırdığını öne sürdü.

"BAŞARI DEĞİL RANT VAR"

Günlerdir İzmir gündeminde olan konuyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atan Hızal, "Başkan Tunç Soyer'i elbette eleştiriyoruz, siyasi sorumluluğu olan Soyer ama Heval Savaş Kaya, Soyer'in bürokratı. Siyaset yapan, bulunduğu kurumda da siyaset yapmaya çalışan bir kişi. Diğeri de CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu. Burada başarı hikayesi varmış gibi algı yaratmaya çalışıyorlar ama burada başarı hikayesi değil rant hikayesi var. Yoksa biz kooperatifçiliğe karşı değiliz. Ancak burada yapılanın temel sebebi birilerinin rant elde etmesi. İBB kentsel dönüşüm faaliyetlerine Tunç Soyer'in de ifade ettiği şekliyle 1 lira bütçe ayırmadığı için, kendince bir finans modeli ortaya koymak zorunda kaldı. 25 milyarlık bütçesi olan İBB, hak sahiplerinin konutlarını yapabilmek için İzmirlilerden para toplama kararı aldı. Bu da büyük ayıp aslında. Bunu yaparken bu kooperatifler kuruldu ve bunlar 1 gecede paldır küldür kuruldu. İZBETON'a mecliste devrettiğimiz işler, bu kooperatiflere ihalesiz devredildi. Burada ayrı bir hukuki tartışma var, iş zaten Savcılık aşamasında" dedi.

ASLANOĞLU KURUCULARDAN

Şenol Aslanoğlu'nun bu kooperatiflerin kurucularından biri olduğunu belirten Hızal, "Örnekköy İş İnsanları Yapı Kooperatifi diyerek işi masumlaştırıyorlar, iş insanları diyerek işi legalleştirmeye çalışıyorlar. Bu kooperatifin başkanı Şenol Aslanoğlu, yardımcısı ise Dilek Coşkun'du. Elimde İZBETON ile Aslanoğlu'nun kooperatifi arasında imzalanmış sözleşme var. Bu sözleşmeyi Dilek Coşkun ile Şenol Aslanoğlu imzalamış. Rant hikayesi şu anda başlıyor. Elimdeki bir yazı da İZBETON tarafından yazılmış. Orada diyor ki 'Ben bu şantiye alanında alt taşeron kullanacağım' diyor. Alt taşeron olarak da City Contaction Yapı Sanayi LTD. ŞTİ. diye bir şirket kullanılıyor. Bu şirketle de Aslanoğlu'nun kooperatifi arasında bir sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşmenin imzalandığı tarihteki mali değeri 260 milyon, şu anki mali değeri ise 500 milyon. Bu sözleşmeyi şirketin sahibi ile kooperatifin başkanı imzalamış.

Bu şirketn kurucusu, İZBETON ile sözleşmeyi imzalayan ise, Aslanoğlu'nun yardımcısı Dilek Coşkun. Dilek Coşkun işi gizlemek adına, artık bu talimatları kimden alıyor, bu organizasyonu Şenol Bey ile mi yapıyor bilemiyorum. Gidiyor bir takım hisse devirleri yapıp, şirket ismi değiştiriyor. Hisse devri yaptıklarından biri Erdal Şaroğlu. Erdal Şaroğlu'nun eşi de İzmir'de bir belediye başkanının yardımcısı ve abisi de Tunceli milletvekili. Bir diğeri de Yıldırım Kuruoğlu, bu vatandaş da Aslanoğlu'nun çok yakın arkadaşı. Oda seçimlerinde birlikte çalıştığı, şu anda birlikte iş yaptığı bir kişi. İZBETON Genel Müdürü çıkıp, 'Ben bunun böyle olduğunu, olmadığını bilmiyordum' diyemez. Soyer de diyemez" dedi.

'ORGANIZASYONU KAYA VE ASLANOĞLU YAPIYOR'

ORTADAKİ paranın kooperatifin üyelerinin parası olduğunu belirten Hızal, "Bu kooperatifleri kurarken İBB ve İZBETON ismini kullandılar. Buradaki insanların mağduriyetini Soyer cebinden mi karşılayacak. Heval Savaş Kaya ve Aslanoğlu çıkıp, 'Bizim bu şirketle bir alakamız yok' desin. Bu şirket öyle bir şirket ki, birkaç sene önce kurulmuş. Belli zaman öncesine kadar giderlerini karşılamakta zorlanan, ödemelerini yapmakta zorlanan ve daha önce hiç inşaat işi yapmayan bir şirket. Siz kalkıp bu şirkete bu işi paslıyorsunuz. Bu organizasyonu CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya yapıyor" dedi.