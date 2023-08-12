Şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık

KUZEY Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanarak, GATA'da tedavi altına alınan Manisalı Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece dün sabaha karşı şehit oldu. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan şehit Görece, gözyaşları içinde toprağa verildi. Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kemal Özek'in naaşı da dün memleketine ulaştı. Özek'in naaşı, Buldan ilçesi Beyler Mahalle Mezarlığına defnedildi. Öte yandan, kalleş saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş Ankara'da ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın naaşı ise Diyarbakır'da son yolculuklarına uğurlandı.