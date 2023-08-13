Biri turuncu listeden 4 terörist öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir dahil 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın dün yaptığı paylaşım şu şekilde; "Teröristlerden biri Bakanlığımız Terör Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Agit kod adlı Veysi Aydemir. Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis'te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi. Bitlis #Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timleri'nin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı."