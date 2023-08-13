FETÖ’cü firari hakim Ankara’da yakalandı

FETÖ'DEN 7 yıldır aranan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç tetkik hakimi Necmeddin Özmen, yurt dışına kaçmak üzereyken Ankara'da yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç tetkik hakimi Necmeddin Özmen, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandı.

İhraç tetkik hakiminin ByLock kullanıcısı olduğu, arama kaydı bulunduğu belirlendi. Özmen'in, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adresini değiştirdiği, gizlilik kurallarına riayet ederek, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinde mali değeri 1,5 TL olan euro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.