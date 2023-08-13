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Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başladık

HABER MERKEZİ
Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başladık

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 752. Anma Yılı Etkinliğine video mesaj gönderdi. "Hacı Bektaşı Veli'nin 'Gelin canlar bir olalım' çağrısındaki hikmeti depremde gördük" diyen Erdoğan, "Köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine geçit vermedik" dedi.

Erdoğan, konuşmasında, Hak aşıklarının geride bıraktıkları eserler ve çağları aşan tavsiyeleriyle yolları aydınlatmaya devam ettiğini söyledi. Erdoğan, "Depremden 3 ay sonra tarihimizin en kritik seçimlerinden birini kardeşliğimize yakışır şekilde demokrasi şöleni içinde gerçekleştirdik. Bu kritik süreçte, basiret ve ferasetle hareket ederek köken ve mezhep temelli fitne girişimlerine prim vermedik. Sandıklar kapandıktan sonra ise seçim atmosferini geride bırakarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başladık. Çeşitli zorluklarla karşılaşsak da büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda Allah'a hamdolsun emin adımlarla yürüyoruz. Yarınlarımız adına verdiğimiz bu mücadeledeki azığımız Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajlarıdır. 72 millete bir nazarla bakmamızı tavsiye eden bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak hizmet etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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