YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise üniversite yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.
Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise üniversite yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı.
Bu noktada "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusu yanıt aramakta.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapıldı.
YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Ancak tercihlerin sona erdiği tarih ile elektronik kayıtların başlayacağı tarih göz önüne alındığında ortalama bir tarih elde etmek mümkün.
ÖSYM uyguladığı sınavların sonuçlarını genelde 15 gün içerisinde duyuruyor. Buna göre ÖSYM'nin en geç 26 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Üniversite kayıtlarının 28 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 14-26 Ağustos tarihleri arasında açıklanabilir.
Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.