Festivalde 5 ton taze incir ikram edildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, taze incirin ve ilçenin tanıtımı için düzenlenen Buharkent Belediyesi 17. Kültür ve Sanat Şenliği Taze İncir Festivali kapsamında dağıtılan 5 ton incir kısa sürede tükendi. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Taze incirin başkenti Buharkent'tir" dedi. Erkenci taze incir üretimi, toptan ticareti ve ihracatının yapıldığı Buharkent'te hasat sezonu ile birlikte taze incirin tanıtımı amacıyla düzenlenen festival ilçeyi hareketlendirdi. Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen festivalde çeşitli yarışmalar, gösteriler, tanıtım ve ürün satış stantları ve birçok etkinliğin yanı sıra halk konserleri de büyük ilgi gördü. İlçe ve bölge tanıtımında büyük önem taşıyan, kaynaşma ve eğlencenin bir arada yaşandığı festivalin ikinci gününde 5 ton taze incir yaklaşık birer kiloluk poşetlere konarak davetlilere ikram edildi. Belediye Başkanı Mehmet Erol, görevliler tarafından tek tek poşetlenen taze incirlerin ikramını kendi yaptı. Başkan Erol, "Buharkent ekonomisinde taze incir büyük öneme sahiptir ve onu ayakta tutan en önemli unsurdur. Buharkent kuru incir, siyah incir ve Sarılop incirde en erkenci üretim yapan bölgedir. Düzenlediğimiz festivaller tanıtımda en önemli sosyal etkinliğimizdir" dedi.