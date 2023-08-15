Kızı ve damadı tarafından soyuldu

Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka'nın evindeki Burhan Doğançay'a resmettirdiği yarım milyon değerindeki tablo, kızı ve damadı tarafından sahtesiyle değiştirilerek çalındı. Hırsızlığı yapan kızı ve damadı, çaldıkları tabloyu antikacıya vererek müzayedede satmaya çalıştı.

SATMAK İSTEDİLER

Çalıntı tablonun satılmaya çalışıldığı ihbarını alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri büyükelçinin kızını gözaltına alırken, tabloyu da sahibine teslim etti. Şahıslar ve tablo arandığı esnada ikili, tabloyu Cihangir'de bulunan bir antikacıya götürerek tabloyu babalarının kendilerini gönderdiğini ve müzayedede satmak istediklerini söyledi. Antikacı da tabloyu alarak sosyal medya sayfasında paylaştı. Ancak sosyal medyaya konulan tablonun Aka'nın avukatı tarafından çalıntı olarak arandığının ihbarı üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti. Antikacıya giden ekipler, tablonun çalıntı olduğunu belirterek satıştan kaldırılmasını söyledi. Devam eden çalışmalarda tablonun satışı için antikacıya gelen Pınar Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Pınar Ç. tabloyu babasının kendisine hediye olarak verdiğini kendisinin de tabloyu satmak için buraya getirdiğini söylediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Emniyette işlemleri tamamlanarak "hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan Pınar Ç. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari damat Ersin Ç.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

TABLOYU DEĞİŞTİRDİLER

Geçtiğimiz ay Beyoğlu Cihangir'de yaşanan olayda, evin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen eski Büyükelçi Aka, gördükleri karşısında şok oldu. Evindeki yarım milyonluk tablo kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç tarafından sahtesiyle değiştirildi. Büyükelçi bunun üzerine avukatı aracığılıyla güvenlik kamera görüntüleri ile birlikte savcılığa giderek kızı ve damadından şikayetçi oldu.