Kredi notu iyi olmayana kiralık ev de yok

Kira bedeli olarak astronomik fiyatlar talep eden ev sahipleri, verdikleri ilanlardaki talepleriyle de şaşırtmaya devam ediyor. Aylık 15 bin lira kira istediği evini tutmak isteyen kişiden bankalardaki kredi puan durumunu gösteren rapor talep eden Denizlili ev sahibinin talebi tartışmaları da beraberinde getirdi. Ev sahiplerinin maaş bordrosu, kefil, depozito, yıllık peşin kira ve komşularla iyi geçinme gibi taleplerine şimdi de 'bankalardan yüksek kredi notu' eklendi.

'SGK DÖKÜMÜ İSTİYORLAR'

Denizli'de 3 oda bir salon olan 15 bin liralık kiralık daire ilanını görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. İlanın açıklama bölümüne yazılan kredi notu raporu istediği, kredi notu düşük olan kiracı adaylarını zor durumda bırakırken, uzmanlar da kiracıların böyle bilgileri ev sahiplerine vermek gibi bir zorunluluklarının olmadığını belirtti. Ev aradığı sırada kendisini şaşırtan bir ilana denk geldiğini ve mülk sahibi ile konuştuğunda duyduğu istekler karşısında şok geçirdiğini söyleyen Duygu Kaya, "Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi. Son dönemlerde ev sahiplerinden kendilerine ilginç isteklerle gelmeye başladığını ve bu istekleri kiracılara anlatmaya çekindiklerini ifade eden emlakçı Sinan Yıldız ise "Mülk sahiplerinden bize bu tür istekler geliyor. Örnek vermek gerekirse 'sigara içmeyen, adli sicil kaydı ve SGK belgesi isteyenler ile karşılaştık. Açıkçası kredi notu raporu ve gelir belgesini isteyenler ile ilk defa karşılaştık" ifadelerini kullandı.