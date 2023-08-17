TÜBİTAK’ın ormanlık alanındaki yangına havadan müdahale

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TÜBİTAK'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ormanlık alanında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Barış Mahallesi'nde bulunan TÜBİTAK'ın yerleşkesindeki ormanda saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme personeli sevk edildi, arazözler gönderildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yangını haber alır almaz hemen ekiplerin sevk edildiğini belirterek, helikopter desteği de talep ettiklerini kaydetti.

Devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale edildiğini, kısa bir süre içerisinde netice alacaklarına işaret eden Vali Yavuz, "Gebze ilçemizde bulunan TÜBİTAK yerleşkesi ormanlık alanında çıkan yangına, Valiliğimizin koordinasyonu ile 4 uçak, 2 helikopter ve yeteri kadar itfaiye ve personel ile müdahalemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.