Kanser teşhisi koyup hayatını kararttılar

Bundan 12 yıl önce ikinci evliliğini iki çocuklu T.Ş. ile yapan üç çocuk sahibi A.Ş, 2020 yılında eşi ile ortak bir çocuk dünyaya getirmeye karar verdi. Yakın arkadaşı A.Ş.'yi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. M.İ.'nin çalıştığı tıp merkezine götürdü. İddiaya göre Uzman Dr. M.İ. ultrason çekip, yaptığı fiziki muayenede A.Ş.'ye "Kansere doğru gidiyorsun, rahminin derhal alınması gerekiyor" dedi. Eşi T.Ş. de, "Senin sağlığın benim için daha önemli, ne gerekiyorsa yapılsın" yanıtı verdi. 7 Şubat 2020'de rahim alma operasyonu geçiren A.Ş.'ye iddiaya göre ameliyattan 1,5 gün sonra eline bir reçete verilip, taburcu edildi. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra sağlık problemleri başlayan A.Ş, "Önce rahmim alındığı içindir diye düşündüm. 1,5 yıl yaşadığım sağlık sıkıntılarından dolayı evliliğim bitme aşamasına geldi.

DUYUNCA ŞOK GEÇİRDİM

Arkadaşım G.B. ve bu doktor yüzünden hayatım alt üst olunca psikiyatriye gitmeye başladım. Doktor doktor gezdikten sonra 2022 yılı kasım ayında ilk gittiğim Prof. Dr. M.Ö.'ye tekrar muayene olmaya karar verdim. Doktor M.Ö. kontrolde bana rahim ve yumurtalığımın alınmış olduğunu, cerrahi menopoza sokulduğumu, bu nedenle sıkıntı yaşadığımı söyleyince şok geçirdim. Doktor M.Ö. bu tür ameliyatların tıp merkezinde yapılamayacağını, beni usulsüzce ameliyat ettiklerini söyleyince ikinci kez şok oldum" diye konuştu.

FAALİYETLERİ DURDURULSUN

Sağlık Bakanlığı'ndan da yardım isteyen A.Ş, "Bu tıp merkezi SGK kayıtlarında beni 'Ayakta tedavi' olarak göstermişler. Medula sistemine ise 'Histerektomi ameliyatı' diye girmemişler, sisteme bilerek yüklemiyorlar. Ameliyat oldum, e- nabzımdaki ikinci kontrolüme 'Üst solunum yolu enfeksiyonu' yazmışlar. Ameliyat olduğum gözükmüyor. Yetkisiz ameliyathanede insanları kesiyorlar. Hiçbir tıp merkezinde sezaryen, histerektomi, açık safrakesesi ve yumurtalık ameliyatı yapamazlar yetkileri yok. Sağlık Bakanlığı devreye girip tıp merkezinin faaliyetlerini durdursun. Başka canlar yanmasın" dedi.

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