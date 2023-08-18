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Haberler Gündem “Sağlıklı nesiller yetiştirmek mümkün”

“Sağlıklı nesiller yetiştirmek mümkün”

HABER MERKEZİ
“Sağlıklı nesiller yetiştirmek mümkün”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütünün, Hindistan Ayush Bakanlığı ile Gandhinagar'da düzenlediği "Hindistan Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne (GETAT)" video mesaj gönderdi.

Bin yılların doğal reçetelerini, zamanın testinden geçmiş bir miras olarak gelecek nesillere aktarmanın kutlu bir görev olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Hastalık yerine şifayı merkeze alan yaklaşım benimsendikçe daha sağlıklı nesiller yetiştirmenin mümkün olacağı kanaatindeyim. Her birey, kendi kendisinin koruyucu hekimi olmaya başladıkça sağlığa ayrılan kaynaklar, insanlığın yararına başka alanlara kaydırılabilecektir. Dolayısıyla tabiat eczanesinin reçetelerini keşif yolculuğuna dönüşen kongrenin sonuçlarını merakla bekliyorum" dedi.

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