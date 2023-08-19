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Haberler Gündem 2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2023 ALES 2 sınavı pazar günü seksen bir ilde gerçekleştirilecek. Peki ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? 2023 ALES 2 kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte 2023 ALES/2 sınavına ilişkin cevaplar...

HABER MERKEZİ

ALES 2 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.

2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Sınav giriş yerleri de geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Peki ALES ne zaman, saat kaçta? ALES 2 sınavı kaç soru, kaç dakika olacak? İşte ALES giriş belgesi sorgulama ekranı...

2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ALES 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) 20 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 150 dakika sürecek.

2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ALES 2 KAÇ SORU?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ALES/2 sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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