2023 ALES 2 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ALES 2 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.
ALES 2 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.
Sınav giriş yerleri de geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Peki ALES ne zaman, saat kaçta? ALES 2 sınavı kaç soru, kaç dakika olacak? İşte ALES giriş belgesi sorgulama ekranı...
ALES 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) 20 Ağustos Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak, 150 dakika sürecek.
ALES 2 KAÇ SORU?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
ALES/2 sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak.
ALES/2 SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?
ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.