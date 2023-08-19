Dalganın yüksekliği 50 cm’yi geçiyorsa denize girmeyin

Son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak artan sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, dalganın 50 santimetreyi geçtiği durumlarda denize girilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. İnsanların serinlemek için deniz, göl, baraj, akarsu gibi alanlara yöneldiğine işaret eden Doç. Dr. Muhammet Bahadır son 10 yıl içinde sadece bir bölgenin boğulma vakalarına baktığımızda 304 olduğunu söyledi. Ayrıca rüzgar etkisiyle ortaya çıkan akıntının boğulma risklerini de artırdığı belirlendi. Doç. Dr. Bahadır, "Bu akıntılara profesyonel yüzücü dahi olsak karşı koyamayız. Çünkü o kadar güçlü bir su sizi açığa doğru sürüklüyor. Böyle durumlarda öncelikle panik yapmamamız lazım. Sağa, sola doğru yüzmek zorundayız. Hiçbirini yapamıyorsanız, nefesinizi biraz tutup kendinizi sırt üstünde akıntıya bırakabilirsiniz. 15-20 metre sonra zaten dalga sizi bırakacak. Sonra can kurtaranlardan ya da kendi gücümüz elverdiğinde kıyıya doğru yüzmeye çalışacağız. Akıntıyla mücadeleye kalkışırsak bu sefer güç de biter. Boğulma vakalarının en büyük sebeplerinden birisi" zaten budur" ifadelerini kullandı.

YASAKSA GİRMEYİN

Doç. Dr. Bahadır, Valilik kararı ile denize girmenin yasaklandığı bölgelerde kesinlikle bulunmamanız konusunda da uyardı. Uyarılara uyulmadığı ve rip akıntısıyla ilgili bilinçlenme artmadığı sürece boğulma vakalarının yaşanabileceğini belirten Doç. Dr. Bahadır, şunları söyledi: "Lütfen anne babalar, çocuklarınızı, yaşları 17,18, 20 dahi olsa kendi başına veya arkadaş ortamında giderken mutlaka kontrollü yüzmeye gönderin. Gerekirse izin vermemelerini istiyoruz. '50 santim dalgadan bir şey olmaz' demeyelim lütfen."