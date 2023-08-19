NASA için yola çıktı kansere umut oldu

ADÜ Teknokent'te Karya Farma HBX AR-GE adıyla Ege'nin endemik bitkileri üzerinde 16 yıldır çalışmalarını sürdüren firma, NASA'nın 1 milyon dolar ödülle başlattığı, uzayda uzun süreli beslenebilmeyi sağlayacak projelerin bulunduğu yarışmaya katıldı.

SONUÇTAN MEMNUNLAR

Akıllı antibiyotik formülü ile kanser hastalarına umut olmaya çalışan ve bugüne kadar 18 ayrı patentli ürün üreten mucitlerin 'Geniş Spektrumlu Spesifik Yeni Nesil Akıllı Antibiyotik' adını verdiği son patentli projesi bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda antikanser ajanı olarak da görev yapıyor. Karya Farma HBX AR-GE Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, son ürünün yapılan laboratuvar sonuçları ile çok mutlu olduklarını söyledi.

KANSER VAKALARI ARTTI

Yeryüzünde önümüzdeki süreçte yaşanabilecek en büyük tehlikenin kirletilen çevre ile birlikte temiz hava, gıda ve su sorunu olduğunu belirten Başlık, "Doğallıktan uzaklaştıkça hastalıklar çoğalmaya özellikle kanser vakaları artmaya başladı. Bunun da en büyük sebebinin doğal beslenmeden uzaklaşmaya ve hareketsizliğe bağlı olduğunu düşünüyorum. Tıp ve farmakoloji ilerlese bile maalesef pek çok hastalığa çare bulunamıyor" dedi.

'BENİM AMACIM ÖDÜL DEĞİLDİ'

ADÜ'nün projesi kansere umut olurken yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler de verildi. Hakan Başlık, "Eskilere dönüp baktığımızda sağlık alanındaki her sorunu doğal ilaçlarla çözmeye çalışmışlar. Günümüzde maalesef vücuttaki bir hasar onarılırken diğer taraftan başka bir hasarın ortaya çıktığı herkesin malumu. Bu nedenle 16 yıldır sürdürdüğüm çalışmalarda hem Aydın'ın endemik bitkilerine dikkat çekmek hem de Aydın'ın adını duyurmak için NASA'nın yarışmasına hazırlandım. Amacım kesinlikle ödül değildi. HBX AR-GE olarak 'Geniş Spektrumlu Spesifik Yeni Nesil Akıllı Antibiyotik' adlı çalışmamızın da patentini alarak patent sayımızı 18'e yükselttik" ifadelerini kullandı. Başlık, son çalışma ile ortaya çıkan ürünün antibakteriyel, antiviral, antifungal, antiparaziter ve antikanser ajanı olarak kanıtlandığını iddia ediyor.

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