Orman yakanlara para veren PKK’lı tutuklandı

ADANA'DA, önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri ve PKK/KCK'nın eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı finanse edildiği belirlendi. İncelenen HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi. Ş

üpheliler S.Ö, İ.H.A, N.D, A.D. ve S.İ. isimli kadının, sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşif ile eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların, dağıtımını yaptığı öne sürüldü. Yapılan çalışmada, söz konusu finans desteğinin, Türk ordusunun PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği tarihlerde gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilere bu zamana kadar 2 milyon TL finanse edildiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ö. tutuklandı.

İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ: 3 TERÖRİST TESLİM OLDU

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terörist daha teslim oldu. Son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı 32'ye yükseldi.Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" sözlerini kullandı.