Sınırlarda 10 terör şüphelisi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye ve İran'dan ülkemize, Türkiye'den de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 25 şahsın yakalandığını duyurdu. MSB, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kaçak yollarla Suriye ve İran'dan ülkemize, Türkiye'den de Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 şahsın yakalandığını, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Suriye ve İran'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakaladı. Yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

SON 2 AYDA 23 FİRARİ TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere, yakalandıkları ülkelerden talep edilen 34 firariden 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnterpol- Europol Daire Başkanlığı'nca başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 30'u kırmızı bülten aracılığıyla, 4'ü doğrudan talep edilen 34 firarinin, son 2 ayda 16 farklı ülkede yakalanmalarının sağlandığı bilgisini de verdi.