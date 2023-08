Başkan Erdoğan’dan Müteahhitler Birliği Ödül Töreni’nde önemli mesajlar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Yurt dışı başarı ödüllerini alan firmalarımızı ve temsilcilerini tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük 250 uluslararası listesinin 2022 yılı sonuçları belli oldu. Bugün ülkemizden 42 firmanın girdiği bu listede yer alan firmalarımıza ödüllerini vereceğiz.Ayrıca dünyanın en büyük 225 teknik müşaviri listesinde yer alan 6 firmamızın ödüllerini de bugün burada takdim edeceğiz.

Küresel krizlerin gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın böylesine yüksek rakamlarla listede yer alması büyük bir başarıdır.Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitlerimiz tarafından hayata geçirilen projeleri gördükçe ve duydukça gururlanıyoruz. Görüştüğümüz devlet yetkililerine müteahhitlerimizle çalışmaları yönünde telkinde bulunuyoruz.

Hatta sizlerin kazancının ülkemizin kazancı olduğu anlayışıyla bir proje mevcutsa telkini ısrara çeviriyoruz. Her alanda olduğu gibi müteahhit sektöründe de ülkemizin potansiyelinin çok daha fazlasını hak ettiğinden şüphe duymuyorum.

İlaveten gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan alt yapılarını yenileme ihtiyacı giderek artıyor. Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği alt yapı hamlesi müteahhitlerimizi küresel rekabette öne çıkardı.Sizlerden artık daha büyük nitelikli projelere yönelmenizi, ülkemizi ve kendinizi sektörün zirvesine çıkarmanızı bekliyorum.

Savunma sanayinde nasıl büyük bir sıçrama yaptıysak müteahhit sektöründe de mevcut iş hacmini ve ciromuzu hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür. Kendini bu alanda ispatlayan pek çok firmamızın başarılı yatırımlara imza attıklarını biliyoruz. Katlanarak artan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gücünüzle ülkemizin kalkınmasına yaptığınız katkılarınızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyorum. Biz 2023 vizyonu dediğimizde bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor ama bakalım siyasi ömürleri o kadar olacak mı diyenlerin siyasi ömürleri yok olup gitti.

GÖZÜMÜZÜ 2053'E DİKTİK

Gözümüzü 2053'e diktik. Rabbimiz bize o günlere erişmeyi nasip eder, etmez bilemeyiz. Ama Gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi gerçekleştirecek azmi ve coşkuyu görüyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için ne 2053 ne 2071 artık birer hayal değil. Sizlerin de ilk hesaplarınızı 2053'e göre yaptığınıza inanıyorum.

Etki alanı her geçen yıl daha da genişleyen bir ülke olarak imar ve inşa sorumluluğumuz da artıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha fazla firmamızın bu listelerde yer alarak hem kendilerine hgem ülkemize çok daha büyük kazançlar sağlayacağına inanıyorum.Attığınız her adımda girdiğiniz her mücadelede bugüne kadar olduğu gibi hep yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın.

Bizim yarışımız ancak eserde, hizmette, inşada, gönül kazanmada olur. Asıl olan bu gök kubbede hangi hoş sedaları bırakabildiğimizdir.Bizde size yürüyün arkanızdan milletle beraber biz de yürüyeceğiz diyoruz. Bir asırlık cumhuriyetimizin her dönemi zorluklarla geçmiştir. Son 10 yılda yaşadığımız büyük saldırıların tarihimizde önemli yeri vardır.

Giriştiğimiz her mücadelenin bir boyutu da ekonomi olmuştur. Türkiye'yi faiz, kur cenderesinde tutmak isteyenlerle boğuşarak bu günlere geldik. Bu tabloyu sizlerin çok daha iyi görebildiğine inanıyorum. Elbette her mücadelenin bir bedeli bir yükü oluyor. Bugün ekonomide yaşadığımız problemlerin arkasında işte böyle bir neden vardır.

EKONOMİYİ TOPARLAYACAK TEDBİRLERİ DEVREYE ALDIK

Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha hedeflerine sabitledik. Hem de ekonomiyi toparlayacak tedbirleri devreye aldık. Milletimiz yaptığı tercihle kendisinin ve ülkesinin geleceğine sahip çıkmakla kalmamıştır. Bu sonuç yarının da teminatının milletimiz olduğunu cümle aleme ispatlamıştır. Ekonomide aldığımız somut sonuçlarla milletimizin ve sizlerin karşısına çıkmayı başardık.

Makroekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Finans kuruluşları 10 milyarlarca kaynağı ekonomimize aktarmaya başladı. Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede bu konuda netice alacağımıza inanıyorum.İş dünyamızdan ricam istikametlerini ve hedeflerini geleceğe çevirmeleridir. Önümüzde bizi beleyen çok büyük fırsat ve imkan mevcuttur. Bunları değerlendirmek sizlerin azmi ve cesaretine bağlı. İş insanlarımızın her birinde bu dirayetin cesaretin ve azmin var olduğuna inanıyorum.

