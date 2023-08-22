‘Toplumun her kesimini memnun edeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne liderlik etti. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını attığımız ve atacağımız adımlara destek vermelerini bekliyoruz. Her serzenişi duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bugünkü sıkıntılarımızı da geçmiş zaman hatırası olarak yâd edeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

MB REZERVLERİ ARTTI

Ekonomideki olumlu gelişmelerden biri de Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artıştır. 11 Ağustos itibariyle 116 milyar doların üzerine çıkmıştır. Uluslararası yatırımcılar ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri yakından izliyor. Seçim öncesi iftira kampanyaları ile çizilen karanlık tablonun asılsız olduğunu onlar da anlamaya başladı. Aynı şekilde geçen ay Körfez ziyaretimizde imzaladığımız 50 milyar doları anlaşan anlaşmalar ülkemize duyulan güveni göstermiştir.

KKTC SAHİPSİZ DEĞİL

Geçen Cuma günü BM Barış Gücü askerlerinin, KKTC topraklarındaki fiziki müdahalesi bizim kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir husustur. Uluslararası hukukla barışmayan bu tavırlar nedeniyle bölgede gerilim maalesef gerilimi tırmanmıştır. Bu müdahaleyi kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. İsminin hakkını vererek adadaki tüm hakların sorunlarına çözüm sunmalıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi Rum kesimin hak hukuk tanımaz tavrıyla baş başa bırakmayacağız. KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasını temin edeceğiz.

SUDA TASARRUF ÇAĞRISI

Bugüne geriye dönüp baktığımızda işleri durdurmak için yürütülen kampanyaların ardındaki sinsi mücadeleyi daha iyi anlıyoruz. Bir yandan tarımsal üretimi çeşitlendirmeye diğer yandan su tüketiminde verimliliği en üst seviyeye çıkarmanın planlarını yapıyoruz. Bireysel tüketimi ve sanayide kullanılan su tüketimini azaltmak şarttır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyetle davranmaya davet ediyorum.

OTOMOTİV BALONU SÖNDÜ

Son dönemde ekonomik göstergelerdeki olumlu göstergelerin kalıcı olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Mandacı dayatmanın kodları artık çözülmüştür. Bu dayatmanın yönünü yatırım, istihdam, ihracat, üretim yoluyla büyüme üzerine kurulu gelişmenin kimse önüne geçemeyecektir. Fırsatçılara karşı otomotiv piyasasındaki denetimler meyvesini çok açık vermektedir.

DEPREM KONUTLARI

Deprem bölgesine tahsis ettiğimiz toplum yararına programların süresini 9 ay uzattık. Çadırda kalan vatandaşımızın konteynere geçişini tamamladık. 7 ayrı bölgede toplam 9 bin 74 konut ile 231 iş yerinin temelini attık. Ekim ve kasım ayı itibariyle peyderpey teslime edeceğiz.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇEKİP GİTMESİ LAZIM"

MACARİSTAN dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "İkili ticaret hacmimiz 2022'de 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Macaristan'la ekonomi ve ticaret ortaklığı noktasında da bir hedef belirledik. O da 6 milyar dolar" dedi. Emeklilere de bir müjde veren Başkan Erdoğan, "Memurlarımıza zam gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" diye konuştu.

YEREL seçimlere değinen Başkan Erdoğan, İstanbul ve Ankara'nın muhalefetin eline bırakılamayacağını söyledi. Erdoğan, "Bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk. Çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyoruz" dedi. "Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13'te 13 yaptı (kaybetti)" diyen Başkan Erdoğan, "14 de olsa, 15 de olsa, bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı, kendisinin çekilip gitmesi lazım. Dünyada seçim kaybeden liderler hemen istifasını veriyor. Fakat bunda böyle bir şey yok" ifadesini kullandı.

SOKAKLAR GÜVENLİ HALE GELECEK

BAŞIBOŞ sokak hayvanları konusunda çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa biz de aynı uygulamaları hayata geçireceğiz. Sokaklarımızı çocuklarımız, insanımız için güvenli hale getirmek görevimiz. Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim" dedi.