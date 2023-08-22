Uyurken ölüme gittiler

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 12 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan İstanbul'a giden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför Adem Tatlısu ile birlikte İlker Akdağ, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

OLAY ANINI ANLATTILAR

Tedavisi süren Cihat Çalışkan, "Otobüs bariyerlere çarptıktan sonra bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara vurdu. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı"dedi. Kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş ise şunları söyledi: "Çığlık seslerine uyandım. Aşağı uçtuğumuzu gördüm. Uyandığımda yaralılara yardım ettim."

BAŞKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: "Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otobüsün kaza yapması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi devam etmektedir.