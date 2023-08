Çanakkale’de büyük yangın!

Çanakkale'de dün saat 12.30'da başlayan orman yangını sürüuor. Yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahalelerine devam ediyor. Yangında meydana gelen alevler adeta geceyi aydınlatıyor. Ekipler cansiperane bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 gece görüşlü helikopter, 238 arazöz, 64 iş makinası ve bin 489 personelle yangına müdahale ediyor.

Zaman zaman rüzgarın etkisiyle şiddetlenen yangında metrelerce yükseklikteki alevler söndürme çalışmalarını zora sokuyor. Bölgede rüzgar zaman zaman kuvvetli bir şekilde esmeye devam ediyor.

NENE HATUN DA YARDIMA GİDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli 'Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi' kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti."

EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE HAZIRLIK YAPILIYOR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, ülke genelinde 29 yangın çıktığını belirterek, "Bugün ülkemizde 29 yangın çıktı. Bunlardan 26'sı söndürüldü. 3 yangın devam ediyor. Bunlardan biri Çanakkale merkez, diğeri Bursa Yenişehir ve Bursa Karacabey. Bunlardan en ağırı Çanakkale merkezdeki yangınımız. Bu yangın saat Danyeli mevkisinde 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 kilometrelik bir hatta. 6 saat gibi kısa bir sürede katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştılar ancak yangının ilerlemesine neden olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın çabalarının yetmediği anlar oldu. Sevindirici tarafı Çanakkale şehir merkezimizi teyit geçer bir halde ilerliyor rüzgarın yönü itibariyle. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Çanakkale'ye doğru yola çıkacağım. Yangının söndürülme çalışmalarını yerinden takip edeceğim" dedi

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI UÇAK SEFERİNİ DE İPTAL ETTİRDİ

Çanakkale'de devam eden orman yangını uçak seferini de iptal ettirdi. Türk Hava Yollarının yarın sabah 08.35'te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de devam eden orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yangına bin 328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Kayadere, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı ve Aşağıokçular köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri için ise tahliye planları yapıldı. Çanakkale-Çan karayolu araç ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğine tedbir amaçlı kapatıldı.

Öte yandan Türk Hava Yollarının (THY) yarın sabah 08.35'te Çanakkale Havalimanı'ndan Ankara seferi orman yangını nedeniyle iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama:

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYELER VAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 736 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Ormanın kahramanlarının" rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi, 1328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesiyle, meydana gelen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük mücadele veriliyor. Bölgede 736 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilirken, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal etmiştir."

BALIKESİR İTFAİYESİ, ÇANAKKALE'DE ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Çanakkale'de orman yangınında alevler evlere sıçradı. Yangının ilk çıktığı noktaya yakın yerde bulunan Ulupınar Köyü'ne yayılan alevler evlere büyük hasar verdi. Balıkesir'den yangın ile mücadeleye giden itfaiye ekipleri, köyün daha fazla zarar görmemesi için alevlere karşı koyuyor.

Çanakkale'nin Ulupınar Köyü alevlerle mücadele ediyor. Balıkesir'den yardıma giden İtfaiye ekipleri boşaltılan köyün fazla zarar görmemesi için canhıraş bir mücadele ile alevlere karşı koyarken, alevler de diğer yandan geceyi aydınlatıyor. Köydeki evler yangından etkilenirken, itfaiyecilerin söndürme çalışmaları ise an be an kameralara yansıdı.

CEKUT EKİPLERİ 13 FARKLI İLDEN YOLA ÇIKTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesine destek için CEKUT ekiplerinin 13 farklı ilden yola çıktığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ceza İnfaz Kurumları Arama Kurtarma (CEKUT) ekiplerinin Çanakkale'deki orman yangınının söndürülmesine yönelik çalışmalara destek için 13 farklı ilden yola çıktığını bildirdi. Bakan Tunç, Çanakkale'de devam eden orman yangınını kontrol altına almak için fedakarca mücadele eden "orman kahramanlarına" kolaylık dileyerek şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibinin yanı sıra CEKUT ekipleri de 13 farklı ilden araç ve ekipmanları ile yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıkmışlardır. Dualarımız Çanakkale'deki vatandaşlarımız ve yangın söndürme çalışmalarına katılan orman teşkilatı ve diğer tüm teşkilatlarla"