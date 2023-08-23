Hayat pahalılığı ortadan kalkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, törende ödül alan firmaları ve temsilcileri tebrik ederek, "Küresel krizlerin gelişmiş ülkeler dahil, tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde müteahhitlik ve müşavirlik firmalarımızın böylesine yüksek rakamlara ulaşması önemli bir başarıdır" dedi.

"REKABETTE ÖNE ÇIKTIK"

Erdoğan, her alanda olduğu gibi müteahhitlik sektöründe de ülkenin potansiyelinin çok daha fazlasını hak ettiğinden şüphe duymadığını vurgulayarak, "Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin altyapı ihtiyacı zaten sürüyor. İlaveten gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan altyapılarını yenileme ihtiyacı da giderek artıyor. Türkiye'nin son 21 yılda gerçekleştirdiği büyük altyapı hamlesi müteahhitlerimizi hem tecrübe hem ekipman bakımından küresel rekabet de öne çıkardı. Önümüzdeki 10 yılda küresel müteahhitlik hizmetleri sektörünün en az yüzde 10'unda hatta yüzde 15'inde söz sahibi olmamızın önünde hiçbir engel göremiyorum" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, törende ödül sahiplerine ödüllerini takdim etti.

"SINIRLARDAN İBARET DEĞİL"

Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, 2023 vizyonunun çoğunu hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Gözümüzü 2053'e diktik. Rabbimiz bizi o günlere erişmeyi nasip eder etmez orasını bilemeyiz ama gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için ne 2053 ne 2071 ne de daha öteye uzanan hedefler artık birer hayal değil. Biz bu döneme 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrının imarını üstlenen müteahhitlerimiz olarak sizleri Türkiye Yüzyılı'n inşasında da önemli görevler bekliyor. Biliyorsunuz; Türkiye sadece mevcut sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Tarihi, siyasi, sosyal, kültürel etki alanının genişliği ile dünyada eşine benzerine az rastlanır bir devletin evlatlarıyız, vatandaşlarıyız" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ OYUNLARIN ÜRÜNÜ"

Erdoğan, Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldiklerini ifade ederek, "Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Emin olun ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil siyasi oyunların ürünüydü. Ekonomide uygun tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Ekonomiyi toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık. Yatırım, istidam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyük ve hedefimize en küçük bir halel getirmeden makroekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz" dedi.

"AŞILAMAYACAK ENGEL YOK"

Uluslararası finans kuruluşların 10 milyonlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladığını vurgulayan Erdoğan, "Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığı sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Yeter ki biz milletçe birliğimize sahip çıkalım. Bunu yaptığımız müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyorum. Nice badireyi atlatarak hedeflerimize doğru ilerliyorsak bugünkü sıkıntıları da inşallah kısa sürede yeneceğiz" şeklinde konuştu.