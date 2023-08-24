Açık lise kayıtları ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL kayıt ve kayıt yenilemeleri ne zaman başlayacak? 2023-2024 AÖL kayıtları yeni dönemde ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı takvimiyle açıklanacak. Gözler MEB'de! İşte AÖL'ye ilişkin detaylar...
AÖL kayıt ve kayıt yenilemeleri ne zaman başlayacak? 2023-2024 AÖL kayıtları yeni dönemde ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı takvimiyle açıklanacak. Gözler MEB'de! İşte AÖL'ye ilişkin detaylar...
2023-2024 AÇIK LİSE AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi yeni dönem AÖL kayıt tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 takvimi açıklandığında netlik kazanacak.
2023-2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
AÖL KAYIT BELGELERİ
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.
Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci;
T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır.
Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
2023-2024 dönemi için ilk kayıt sınav katılım ücreti henüz belli olmadı.