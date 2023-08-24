Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bugünkü toplantının siyasi mücadeleleri açısından son derece anlamlı bir dönemde gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümünün idrak edildiğini anımsattı.

Toplantının akabinde ATO'da AK Parti'nin 22. yaşının coşkuyla kutlanacağını dile getiren Erdoğan, bu vesileyle hem 22 yıllık zorlu mücadelenin kilometre taşlarını hatırlayacaklarını hem hafızalarını tazeleyeceklerini hem de geçmişin tecrübeleri ışığında geleceğe yön vereceklerini kaydetti.

Erdoğan, "Halka hizmeti Hakk'a hizmet gören, görevine, işine, bulunduğu makama bu hassasiyetle yaklaşan kadrolar olarak inşallah yol ve dava arkadaşlığımızı daha da güçlendireceğiz." dedi.

Yaklaşık üç ay önce ülke tarihinin en kritik seçimlerinden birinin suhuletle gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, milletin takdir ve teveccühüyle beş sene daha ülkeye hizmet etme şerefine nail olduklarını söyledi.

Erdoğan, seçimlerin aylar öncesinde neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntılarının hala devam ettiğini ifade etti.

Muhalefet cenahında hemen her gün yeni bir skandalın patlak verdiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Görüyoruz ki 1,5 sene boyunca millete umut diye pazarladıkları masanın altına sayısız ihaneti, kumpası, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça meydanlarda sağa, sola, siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Daha düne kadar canciğer kuzu sarması olup bugün kanlı bıçaklı hale gelenlerin birbirleriyle ilgili söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur, ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar, asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır. Açıkçası irapta mahalli olmayan bir partiye devletin en kritik birimlerini altın tepside sunan, hepsinin toplam oyu yüzde 1 bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Eminim bizim gibi milletimiz de sürekli 'hesap uzmanıyım' diye övünen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında şaşkınlığını gizleyememiştir."

Seçimlerden bu yana geçen her günün, ülkenin nasıl büyük bir uçurumun kenarından döndüğünü hatırlattığını vurgulayan Erdoğan, "Sadece bize oy veren kardeşlerimiz değil, tercihini farklı yönde kullanan vatandaşlarımız da bunların durumunu gördükçe Allah'a hamd ediyor. Biz de Türkiye'yi bu kifayetsiz muhterislerin insafına bırakmadığı için Rabb'imize hamd, milletimize de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"HAYAL SATTIKLARI CHP SEÇMENİNDEN ÖZÜR DİLESİNLER"

Bununla birlikte bazı karanlık noktaların da artık açıklığa kavuşturulması gerektiğine inandıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altında bir bakanlıkla gittiniz. Oy oranına bakmadan önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Peki, aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Bölücü örgütün elebaşlarını gün aşırı size destek açıklaması yaptıracak kadar heyecanlandıran neydi? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin sinir uçlarıyla oynama pahasına uçak bileti paylaşıyorlardı? Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle ne konuştunuz? Seçim gecesi daha sandıkların üçte biri dahi açılmadan 'kazanıyoruz tiyatrosu'nu niçin oynadınız? Yüksek Seçim Kurulundan Anadolu Ajansımıza devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız? Niçin yıprattınız? Niçin itibarsızlaştırmaya çalıştınız?

Daha bunun gibi pek çok makul soruyu Kılıçdaroğlu ve şürekasının sağa sola yalpalamadan bir an önce cevaplaması gerekiyor. Millet bu soruların cevabını bekliyor. Kılıçdaroğlu ve şürekası yenilen pehlivan güreşe doymaz misali yaşadıkları ağır seçim hezimetine her gün yeni bir bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler. Bize, partimize ve ittifak ortaklarımıza laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını artık bir kenara bırakıp onurlu bir siyasetçiye yakışır şekilde hatalarını kabul etsinler. Madem ya kaset kumpasıyla oturdukları ya da atadan, dededen miras kalan koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar. Karşı karşıya bulunduğumuz bu tablo, bizim işimizi kolaylaştırmak bir yana, daha da zorlaştırmakta mesuliyetimizi daha fazla arttırmaktadır."

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılmasının hükümetin asli gündemini oluşturduğunu bildirdi.

Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin unutulmasına izin vermeyeceklerini dile getiren Erdoğan, deprem bölgesindeki her vatandaşın maddi kaybı telafi edilinceye kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarını kaydetti.

Erdoğan, partiye girişinde tanıştığı AK Parti kadın kolları başkanlarından birinin eşini ve çocuğunu bu felakette kaybettiğini söyledi. Böyle çok kayıplar bulunduğunu ifade eden Erdoğan, hayatını kaybedenlerin mekanlarının cennet olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, millete söz verilen şekilde 319 bin konutun ilk bir sene içinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

"EMEKLİLERİMİZDEN GELEN SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ"

Enflasyonun insanların hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla attıklarını belirten Erdoğan, alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz."

Türkiye'yle ilgili bir taraftan bu politikaları hayata geçirirken diğer taraftan parti içinde de seçim sonuçlarıyla ilgili muhasebe yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Nerede eksiğimiz varsa gideriyor, kusurumuz olmuşsa düzeltiyor, güçlü olduğumuz yanlarımızı daha da tahkim ediyoruz." dedi.

Mesajlarını vatandaşlara yeterince ulaştırmadıkları bölgelerde yüz yüze iletişime daha fazla yoğunlaştıklarını aktaran Erdoğan, oyunu alamadıkları her vatandaşla irtibat kurmanın, sıkıntının kaynağını bularak çözüme kavuşturmanın "boyunlarının borcu" olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Hep söylediğim gibi, bizim siyaset anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir. Milleti suçlamak yerine kabahati millette aramak AK Parti'nin değil ancak faşist CHP zihniyetinin hareket tarzıdır." dedi.

Bugüne kadar asla böyle bir yanlışa düşmediklerini, bundan sonra da düşmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, milletle gönül bağını güçlendirmeye bakacaklarını, gençlerin ruh dünyalarına girmenin gayretinde olacaklarını, kendilerini eleştirenlere sabırla yaklaşarak anlamaya çalışacaklarını, reklam ve şov peşinde koşanlardan asla ve asla olmayacaklarını dile getirdi.

"ESER VE HİZMET SİYASETİMİZDEN KESİNLİKLE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

"Şehirlerine hizmet için harcamaları gereken kaynakları reklama ayıranlar, sosyal medya belediyeciliğinden öte geçemezler." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milletin ferasetini hafife alanların milli iradeye, affedersiniz, kutu kola muamelesi yapan edepsizlerin ne hallere düştüğünü hep birlikte gördük. Varsın onlar, seçmene karşı aynı kibirli, aynı nobran, aynı küstah tavrı sergilemeye devam etsinler. Biz eser ve hizmet siyasetimizden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Saygıda, hürmette, hizmette, kusur etmeden, şehirlerimiz için 85 milyonun her bir ferdi için çalışmaya devam edeceğiz. 7 Ekim tarihinde yapacağımız büyük kongremizin hazırlıklarını işte bu hassasiyetle yürütüyoruz. Yepyeni bir heyecanla milletimizin huzuruna çıkacağımız kongremizi inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da lokomotifi haline getireceğiz. Son 22 yıldır olduğu gibi gençlerimizin dinamizmini, emektarımızın engin tecrübesiyle harmanlayarak yolumuza devam edeceğiz."

Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan Anavatan Partisi kurucu üyelerinden, 47'inci hükümette Devlet Bakanı ve 48'inci hükümet döneminde de Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan İbrahim Özdemir'e rozetini taktı.